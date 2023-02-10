Datça'da iki bin depremzede misafir edilebilecek

Muğla'nın Datça ilçesinde depremzedeler için iki bin kişilik konaklama hizmeti sağlanacak.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin sonucunda büyük yıkım yaşanırken, tüm Türkiye'de yaraları sarmak için seferberlik ilan edildi. Depremzedelerin konaklaması amacıyla Kaymakamlık koordinesinde Datça'daki otel pansiyon ve apartlarda iki bin kişilik konaklama hizmeti verilecek.

“51 kişilik ilk kafile geldi”

Depremde evleri zarar gören vatandaşlardan 51 kişilik ilk kafile Datça'ya geldi. Datça'da değişik yerlere yerleşen depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gün içerisinden deprem bölgesinden vatandaşların Datça'ya gelmesi bekleniyor.