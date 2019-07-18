Datça'da iki etaplı yaz okulu

Datça Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı desteğinde Bilgi Üniversitesi ile Teget Mimarlık işbirliğinde bir yaz okulu yapılıyor. Hızırşah Kültür Evi'nde iki haftalık yoğun bir çalışma, İstanbul'da yapılacak 1 haftalık bir final ile sonuçlandırılacak. Datça yarımadası peyzajı ve yarımadadaki okul yapılarına yapılacak işlikleri konu alan çalışmaların sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı ve Datça Belediyesi ile paylaşılacak.