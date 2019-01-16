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Datça'da kaçak içki operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile Datça İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Datça’da bir şahsa ait evde arama yapıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile Datça İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Datça'da bir şahsa ait evde arama yapıldı.


Aramada, 800 litre el yapımı şarap, 15 gram kubar esrar ve gümrük kaçağı 5 litre viski elegeçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulduktan sonra 1 kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, ", halk sağlığını tehdit eden ve ülke ekonomisine ciddi zarar veren, kaçak ve sahte ürünlerin satışını ve kullanımını engellemeye yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" diye ifade edildi.

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