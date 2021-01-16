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Datça'da kaçak içki operasyonu

Muğla’nın Datça ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Datça ilçe merkezinde ikamet eden C.K.K isimli şahsın kaçak içki üretip ticaretini yaptığı bilgisinin alınması üzerine çalışma başlatıldı. Muğla İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın ikametinde yapılan aramada farklı markalarda yabancı ülke menşeili 190 şişe bandrolsüz kaçak içki, 55 litre el yapımı kaçak alkollü içki, 5 litre etil alkol, 3 adet alkol ölçüm aleti, 1 adet alkol yapımında kullanılan hava kilidi ele geçirildi. Kaçak içki üreten C.K.K isimli şahıs yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

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