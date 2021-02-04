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Datça'da, kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde emniyet ekipleri ilçedeki kadınlara Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtımını yaparak, telefonlarına KADES uygulaması indirdi.

Muğla'nın Datça ilçesinde emniyet ekipleri ilçedeki kadınlara Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtımını yaparak, telefonlarına KADES uygulaması indirdi.


Son yıllarda giderek artan kadına karşı şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş KADES uygulamasının tanıtımına yönelik çalışmalar sürüyor. Programın tanıtımı ve farkındalığının arttırılmasına yönelik olarak Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede yaşayan kadınlara programın programı tanıtıcı broşürler dağıtıldı. Polis ekipleri ayrıca akıllı telefon kullanıcısı kadınların telefonlarına KADES uygulamasının indirilmesi sağlandı.


Ekipler tarafından, IOS ve Android marketlerden kolayca indirilebilen KADES uygulamasının aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmalarını sağlayan ve sonrasında olay yerine en yakın ekip ve devriyenin sevk edildiği bir uygulama olduğu polis ekiplerince kadınlara anlatıldı.

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