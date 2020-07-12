İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Datça'da kamyonet uçuruma devrildi: 2 yaralı

Muğla’nın Datça ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, 4 kişilik arkadaş gurubunun içinde bulunduğu 07 JT 287 kamyonet, Balıkaşıran Çatılimanı mevkinde sürücüsünün geri manevra yaptığı esnada uçuruma devrildi. Araçtakilerin yardım istemesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma ve Datça MAGAME (Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi) ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan MAGAME ekibi yaralıları araçtan çıkardı. Kazada hafif şekilde yaralanan iki kişi ambulanslarla Marmaris İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.