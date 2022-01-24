Datça'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor

Muğla'nın Datça ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle kapanan yollar belediye ekipleri tarafından açıldı. Kapanan yol güzergahlarında mahsur kalan araçların olma ihtimaline karşın çalışmalar sürüyor.

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden biri olan Datça'da kar yağışı etkili oluyor. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçenin yüksek kesimlerindeki mahallelerinde etkisini arttırarak devam etti. Yoğun kar yağışı ile birlikte Datça'nın bazı mahallelerine ulaşımı sağlayan yolar kapandı. Bölgeye gelen jandarma, AFAD ve MAG-AME ekipleri yolda önlem alırken, Betçe Mahallesi'ne trafik akışı kapatıldı. Hızırşah ve Sındı Mahalleleri ile Radar mevkiinde kar yağışı etkili oldu. Ayrıca Mesudiye ve Palamutbükü Mahallelerine ulaşımı sağlayan yollarda zaman zaman tipi şeklinde kar yağışını etkili olduğu öğrenildi. Belediye ekiplerinin kapanan yolları açma çalışmaları sürerken, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçların olma ihtimaline karşın saha taraması yapılıyor.