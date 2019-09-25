İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Datça'da karada ve denizde 51 kaçak göçmen yakalandı

Muğla’da son günlerde düzensiz göçmenlerin yeni adresi Datça ilçesi oldu.

Muğla'da son günlerde düzensiz göçmenlerin yeni adresi Datça ilçesi oldu. Sahil Güvenlik ekipleri Datça'da karada ve denizde toplam 51 düzensiz göçmen yakaladı.


Datça kıyı şeridinde denetim yapan Sahil Güvenlik ekipleri Kalemlik Burnunda mobil radar temi tarafından karada bir grup düzensiz göçmen tespit etti. 19 Suriye ve 12 Filistin uyruklu toplam 31 düzensiz göçmen işlemlerinin yapılması için Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.


Sahil Güvenlik ekipleri Datça kıyı şeridindeki denetimleri sırasında Aktur Tatil sitesi açıklarında lastik bot içinde ülkeyi terk etme hazırlığında olan 15 Suriye, 3 Irak ve 2 Filistin uyruklu toplam 20 düzensiz göçmen yakaladı.


Yakalanan düzeniz göçmenler Datça limanına teslim edilirken işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.