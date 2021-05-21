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Datça'da karaya oturan lüks yat kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde kayalıklara çarparak karaya oturan lüks yat bulunduğu yerden çıkarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde kayalıklara çarparak karaya oturan lüks yat bulunduğu yerden çıkarıldı.


Çaypo isimli 20 metrelik lüks yat Datça Palamutbükü açıkları Aslan Burnu mevkiinde kayalıklara çarparak karaya oturmuştu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye giden sahil güvenlik ekipleri lüks yattaki 6 kişiyi güvenli bir şekilde kurtarmıştı. Olaydan sonra karaya oturan yatı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Özel bir kurtarma firması tarafından başlatılan çalışmalarda lüks yat bulunduğu yerden çıkarıldı. Lüks yatın Bodrum'a götürülerek onarım ve bakım çalışmalarının yapılacağı öğrenildi.

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