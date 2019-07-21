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Datça'da kaza: 2 yaralı

Muğla’nın Datça ilçesinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Datça Kızlan Mahallesi 10'uncu kilometresinde Canan Başoğlu yönetimindeki 35 ADK 329 plakalı araç Datça istikametine seyir halinde iken dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan bariyerlere çarptı. Kazada, araç sürücüsü Canan Başoğlu ve yanında yolcu olarak bulunan Muammer Kızılca hafif şekilde yaralandı.


Datça Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların ileri tetkik için Marmaris Devlet Hastanesine sevk edilirken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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