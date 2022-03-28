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Datça'da kitap okuma etkinliği düzenlendi

Muğla’nın Datça ilçesinde amfitiyatroda öğrenciler kitap okuma etkinliğinde buluştu.

Muğla'nın Datça ilçesinde amfitiyatroda öğrenciler kitap okuma etkinliğinde buluştu.


Öğrencilerin kütüphanelerden etkin bir şekilde faydalanmalarına ve okuma alışkanlığı kazanmalarına olanak sağlamak amacıyla, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen “Okurgezer Projesi” devam ediyor. Bu çerçevede Datça Yılmazlar okulu öğrencileri toplu olarak Datça amfitiyatroda okuma etkinliği düzenledi. Öğrenciler etkinliğe bağlı olarak yanlarında getirdikleri kitapları okudu.

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