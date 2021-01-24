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Datça'da kıyıya erkek cesedi vurdu

Muğla’nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesi sahiline kimliği belirsiz erkek cesedi vurdu.

Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesi sahiline kimliği belirsiz erkek cesedi vurdu.


Jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Akşam saatlerinde kıyıya vuran ve 25-30 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedinin uzun süre suda kalması nedeniyle büyük bölümünün çürüdüğü öğrenildi.


Jandarma ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, çürümüş erkek cesedinin otopsi için Muğla Adli Top Kurumu'na gönderildi.

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