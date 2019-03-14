Datça'da Kocadon sevgisi

Türk bayraklarıyla renklenen açılışta Datçalılar, Mehmet Kocadon'u bağrına bastı.

DP Datça Seçim Ofisinin açılışına Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon başta olmak üzere DP Muğla İl Başkanı İsmet Köse, DP Datça İlçe Başkanı Ümit Badal, DP Muğla merkez ve diğer ilçe başkanları ile Mehmet Kocadon'un eşi Hülya Kocadon ve partililer eşlik etti.

Datça'da bu kadar büyük bir coşku yaşayacağını hiç düşünmediğini belirterek bu coşkuyu yaşatan Datçalılara teşekkür eden Mehmet Kocadon konuşmasında, “Bizler gönlü bir, yolu yönü bir olan insanlarız. Akdeniz'in Ege'nin dalgalarından birbirine sevgi ve saygı getiren insanlarız. Biz birleştirici bir güç olarak çıktık yola, asla ayrımdan yana değiliz. Hiç kimsenin de oyunu filan bölmeye gelmiyoruz. Biz kendine inanan, güvenen insanlarız. 20 yıldır Bodrum'a büyük hizmetler yapan biriyim ben, ekibimle beraber, sizlerle beraber yaptım. Ben Datça'ya daha önce çok geldim gittim” diyerek Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olma sürecinden bahsetti.

Hala dedikodu ile seçim kazanacaklarına inananlar olduğunu aktaran Büyükşehir Adayı Kocadon, “Diyorlar ki ‘Sayın Kocadon, sen oyları bölüyorsun' Hayır, ben oyları bölmüyorum! Ben oyları topluyorum ve birleştiriyorum. Demokrat insanların oylarını sosyal demokrat insanların oylarını bir çatı altında, Mehmet Kocadon ismi ve demokrat parti altında birleştiriyorum. 31 Mart'ta bunu en iyi şekilde göreceğiz arkadaşlar. Seçilmişlerle geliyorum, muhtarlarla, sivil toplum örgütleri başkanlarımla geliyorum. Kısacası Muğla'ya gönül vermiş insanlar topluluğuyla geliyoruz. Bu güzelliği görünce bir şeyi daha söylemek istiyorum arkadaşlar bizde zorlama yok, bizde gönül işi var. Kimileri koltuğa oturunca başkan olduğunu zannediyorlar. Başkan gönüllerde olur. Gönüllerde başkan olabiliyorsan, baskı kurmadan, gönülden bu insanları meydanlara getirebiliyorsan, kilometrelerce uzaklardan geliyorlarsa Bodrumlu kardeşim gibi Yalıkavak'tan yüzerek geliyorsa, işte başkanlık o zamandır. Gönüllerin başkanı olduğun gün başkansındır” dedi.

Kendisini kötü diye ilan ettiklerini ancak kötülüğün kendisinde olmadığını, onların bürokratik yapısından kaynaklandığını vurgulayan Başkan Kocadon, “Senin derdin hizmet etmek değil ilçeleri batırmak. Bunun önüne geçmek için aday oldum ben. İlçelere kendi mülklerini, gelirlerini devretmek için aday oldum. Almak için değil, sizlere geri vermek için geliyorum güzel Datçalılar. Değerli Datça Belediye Başkanına da buradan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ne zaman gelsem beni çok iyi ağırlar. Benim biliyorsunuz deniz temizliği projem var, ödül de almış bir projedir- biz Bodrum'un, Gökova'nın bütün denizlerini temizliyoruz belediyede kurduğum dalgıç ekibimle beraber temizliyoruz. Bir gün de Datça'ya geldik temizlik yaptık. Memleket meselesi oldu! Neymiş? Bodrum Belediyesinin ekipleri neden gelip deniz dibi temizliği yapmışlar. Ne olmuş ki kime zararı var? Denizi temizlemek suç mu? Ama birileri rahatsız olmuş büyükşehirdeki arkadaşlarımız. Demişler ki sakın ha bir daha Kocadon gelip buraya temizlik falan yapmasın. O zaman sen ekibini kursaydın da yapsaydın! Senin yapamadığını ben yaptım diye kıyamet koptu. Haydi, Datça halkı, bu işleri bilen birini seçin de hepimiz rahat edelim!” şeklinde konuştu.

“Datça'mızı çok iyi bir tanıtımla çok güzel yerlere getireceğim”

Datça'mız neyle meşhur olduysa o özelliklerini tek tek ortaya çıkaracağını, Datça'yı bir marka yapmak için çalışacağını ifade ederek, “Bizim farkımız tanıtmak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, sanata kültüre spora önem vermek. Belediye başkanının asıl işi budur. Altyapı - yol bunlar zaten belediye müdürlüklerinin yapması gereken işler. Bizim farkımız burada, biz bunların hepsini yaparak geldik. Şimdi de Bodrum'daki tecrübelerimizi bütün Muğla için kullanacağız. Datça'nın meşhur bir bademi var ve bademi benim kadar iyi bilen belediye başkanı yoktur. Badem nasıl silkilir, ne zorluklar yaşanır, ben bilirim çünkü çiftçi bir ailenin çocuğum. Ben çiftçimi de çok iyi anlıyorum turizmcimi de yatırımcımı da çok iyi anlıyorum. 17 yıldır Bodrum Tanıtma Vakfı Başkanlığı yapıyorum. Bodrum'u dünyaya tanıttım. Şimdi gelin Datça'mızı da çok iyi bir tanıtımla çok güzel yerlere getirelim. Şu güzelliğe bakın, şu doğal güzelliklere bir bakın. Gelin Datça ekonomisini hep birlikte geliştirelim. Bu güzellikleri yapabilmek için bir değişime ihtiyaç var, farklı bir vizyona farklı bir dünya görüşüne ihtiyaç var, artık klasikleşmiş bir belediyecilikten çıkma zamanı geldi. Değişim zamanı geldi. Değişimin adresi de Mehmet Kocadon ve Kırat'tır. 31 Mart'ta sizlerle beraber olmak dileğiyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız güzel insanlar” dedi.

Açılışın sonrasında Başkan Kocadon, partililer ve vatandaşlar ile birlikte seçim ofisinde sohbet etti, vatandaşların istek ve taleplerini alarak yaşadıkları sorunları dinleyip notlar aldı.