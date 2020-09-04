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Datça'da Korona virüs denetimi yapıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında maske denetimi gerçekleştirildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında maske denetimi gerçekleştirildi.


Datça ilçesinde yapılan maske denetimine İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, İlçe Sağlık Grup Başkanı Dr. Yonca İnan, İlçe Tarım Müdürü Bülent Şatır, Jandarma Bölük Komutanı Yzb. Necmettin Erdoğan katılarak vatandaşlara maske sosyal mesafe konularında uyarılar yaptılar. Sağlık Grup Başkanı Dr. Yonca İnan yapılan denetimlerde vatandaşların kurallara uyma oranının yüzde doksan olduğunu belirterek vatandaşlara teşekkür etti. Maskesi olmayanlara maske dağıtılarak, olanlara da maskenin önemini bir kere daha hatırlattı.

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