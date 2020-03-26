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Datça'da Korona virüs denetimleri aralıksız sürdürülüyor

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Datça ilçesinde, polis ekiplerinin Korona virüs salgınına karşı alınan önlemlerle ilgili denetimleri devam ediyor.

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Datça ilçesinde, polis ekiplerinin Korona virüs salgınına karşı alınan önlemlerle ilgili denetimleri devam ediyor.


Datça ilçe merkezinde devriye görevini ifa eden İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir kıraathanenin açık olduğunu ve içeride 3 kişinin sigara içip, alkol aldığı gördü. İş yeri sahibine 3 bin 150 TL idari para cezası yazıldı.


İlçe genelinde faaliyet gösteren zincir marketlerde yapılan denetimlerde, işletme içerisinde kullanım alanının yüzde 10'unu geçmeyecek sayıda müşteri bulunması gerektiği ve faaliyet saatlerinin 09.00-21.00 arası olduğu hatırlatıldı. Yapılan kontrollerde tüm işletmelerin giriş kapılarında içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısının ve açılış kapanış saatlerinin yazılı olduğu, işletmeler içerisinde müşteri sayılarının fazla olmadığı görüldü.


Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan önlemler konulu genelge gereği otogarda bulunan şehirlerarası ve ilçeler arası otobüs firmalarına konu ile alakalı gerekli tebliğler yapıldı.

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