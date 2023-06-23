Datça'da Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri arttırıldı

Kurban Bayramı tatili ile birlikte trafik yoğunluğu da yaşanmaya başlarken Muğla'nın Datça ilçesinde trafik ekipleri karayolları üzerinde yaptıkları denetimlerde sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Her yıl ülke genelinde trafik kazaları sonucunda birçok vatandaş yaralanmakta yada hayatını kaybetmekte, çok sayıda vatandaş ise hayatını engelli olarak devam ettirmek zorunda kalmaktadır. Emniyet kemeri kullanılmasının da bir kaza anında ölüm riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini ise yüzde 60 oranında azalttığı tespit edildi. Meydana gelen can kayıplarının azaltılması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Bu yolda Sana Çok Güveniyoruz' mottosu ile gerçekleştirilen kampanya ile toplum içerinde trafik konusunda farkındalık sağlayarak trafik bilincinin oluşturulması hedefleniyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Muğla'da da bayram tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Bayram tatilini fırsat bilen birçok vatandaş tatil bölgelerine seyahat ederken, trafik ekipleri de yollardaki denetimlerini sıklaştırdı. Bu çerçevede harekete geçen Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme personelleri bayram tedbirleri çerçevesinde denetimlerde bulundu. Özellikle trafik ışıkları, yaya geçidi, koruyucu donanımların kullanımı, emniyet kemeri, hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılırken, vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Yapılan uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren sürücüler, duyarlılıkları dolayısıyla trafik ekiplerine teşekkür ederek herkese iyi bayramlar diledi.

İlçe genelindeki denetimlerin bayram tatili boyunca devam edeceği öğrenildi.