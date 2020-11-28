Datça'da MOBESE denetimleri arttırıldı

MOBESE denetimlerine ağırlık verilmesinin ardından geçen ay içerisinde 120'nin üzerinde MOBESE üzerinden cezai işlem uygulandı. Vatandaşlar MOBESE denetimleri konusunda bilgilendirerek kazaların azaltılması ve vatandaşın mağduriyetini gidermesi amaçlanıyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce denetimlerin artarak devam edeceği açıklanırken, son dönemde trafikte önemi büyük olan yayaların şikayetlerini gidermek için sevgi yolu ve diğer yaya yollarına vatandaşların motorlu taşıtlarıyla girdiği yönündeki ihbarlara yönelik yaya yollarındaki denetimler de sürüyor.