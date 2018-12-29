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Datça'da muhtarlar toplantısı yapıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde Kaymakam Mesut Çoban başkanlığında Aralık ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde Kaymakam Mesut Çoban başkanlığında Aralık ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.


Toplantıda önceki toplantılarda gündeme getirilen konular ve mahallelerin genel sorunları ile ilgili yürütülen çalışmalar istişare edildi. Sunulmakta olan Kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve kamu hizmetlerine ulaşımının kolaylaştırılması için görüş alış verişinde bulunuldu.


Muhtarların talep ve isteklerinin alınmasının ardından toplantı sona erdi.

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