Datça'da Müzeler Haftası etkinlikleri

Etkinliklerle ilgili olarak yapılan açıklamada; “Knidos Kazı ve Araştırma Başkanlığı ve Marmaris Müze Müdürlüğü tarafından Sosyal Sorumluluk çerçevesinde 2016,2017 ve 2018 yılları 18-24 Mayıs Müzeler haftasında ilköğretim düzeyindeki bireylere ve özel çocuklara yönelik Arkeolojik Kazı ve Kültürel Miras bilinci konulu aktiviteler gerçekleştirilmiştir. Sosyal Sorumluluk çerçevesinde bu yıl 4.sü düzenlenen etkinlik tarihe ve kültür varlıklarına yönelik algıyı ve farkındalığı arttırmak amacı ile Kültürel mirasın geleceğin yetişkin bireylerine aktarımı Knidos Ören yerinde gerçekleşmiştir.

3 gün süren etkinliğin ilk etabı 18 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşmiştir. Muğla Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Muğla Çocuk Evleri Koordinasyon Merkez Müdürlüğü'nün onayı ile 13 çocuk ve gözetmenleri Knidos Antik Kenti'nde Knidos Kazı ve Araştırmaları Ekip Üyesi Arkeologların denetimi ve rehberliğinde Arkeoloji ve Müze hakkında yapılan sunumu dinlerken merak ettikleri ve hiç bilmedikleri soruları yönelttiler. Sunumun hemen ardından Knidos kent turu gerçekleştirildi. Meraklı küçük bakışların bir sonraki durağı imitasyon malzemelerinin konulduğu yapay kazı alanı oldu. Yapay kazı alanında ilk olarak güvenlik ve buna bağlı olarak alınması gereken tedbirler vurgulandı. Kazı teknikleri miniklere kazı uygulamasından hemen önce aktarıldı. Baret, eldiven, maske ve kazı yapacağı malzemeleri alan çocukların yüzlerindeki heyecan ve merak görülmeye değerdi. Arkeolojik kazı çalışmasında miniklerin sabrı, yardımlaşmaları ve birbirleri ile iletişim halinde olmaları örnek alınacak bir davranıştı. Yapay kazı alanından çıkarken kullandıkları malzemeleri toparlayan ve çalışma alanlarını aldıkları gibi bırakan çocuklar ile birlikte yemek yenildi. Dinlenme vakitlerini eğlenerek geçirmek isteyen çocuklarla uçurtmalar uçuruldu ve oyunlar oynandı. Eğlenerek dinlenen çocuklarla birlikte iş bölümü yapıldı. Kimisi fotoğraf çekerek belgeleme yaptı, kimisi Kazı alanında buluntu fişlerini doldurmuş olduğu seramikleri yıkadı, kimisi de yapmış olduğu Arkeolojik sunum, kent turu ve kazı çalışması ile ilgili raporunu yazdı. Bir Arkeolog 'un gün boyu yaptığı çalışmaları yapan çocuklar artık minik arkeolog katılım belgesi almaya hak kazanmışlardı. Katılım belgelerini alan miniklerin geleceğe bakan umut dolu gözleri duygusal anlar yaşattı. Onlar için hazırlanan çantada çocuk ve yetişkin broşürü, kalem, şapka ve anahtarlık vardı.

Etkinliğin ikinci etabında 20 Mayıs 2019 tarihinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün onayı ile 10 Özel çocuk ve eğitmenlerinin katılımı ile program aynı şekilde uygulanmıştır.

Etkinliğin son etabı 21 Mayıs 2019 tarihinde Muğla İli, Datça İlçesine Bağlı Çeşmeköy'den Mustafa Kutluay İlköğretim Öğrencileri ve Öğretmenlerinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Bu faaliyetler ile çocuklarımızın Kültür Varlıkları ile ilgili farkındalıklarını arttırmak aynı zamanda da onların güzel bir gün geçirmeleri sağlanmıştır” denildi.