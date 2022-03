Datça'da öğrenciler, “Merkezim Her Yerde” projesi ile keyifli vakit geçirdi

Muğla'nın Datça ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın “Merkezim Her Yerde” projesi ile Yılmazlar İlkokulu öğrencileri kültürel ve sportif faaliyetlerle eğlenceli dakikalar yaşadı.

Gençlik Spor Bakanlığı, Muğla Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kötekli Gençlik Merkezi, " Merkezim Her yerde" projesi kapsamında Muğla Menteşe ilçesinden 30 gömülü üniversite öğrencisiyle Datça Yılmazlar İlkokulu'nu ziyaret etti. Üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllüler “Merkezim Her Yerde” projesi kapsamında okula gidip çocuklarla sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle keyifli vakit geçirdi. Çocuklar eski bir oyun olan matrak oyununu oynadı. Ok atma oyununu oynayan çocuklar hedefi tutturabilmek için kıyasıya yarıştı. Bunun yanı sıra İstasyon, şişe kapma gibi oyunlar da oynayan çocuklar gönüllülere teşekkür etmeyi de ihmal etmediler.