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Datça'da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Muğla’nın Datça ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki öğretim görevlisi evinde ölü bulundu.

Muğla'nın Datça ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki öğretim görevlisi evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Mesudiye Mahallesi Döşeme Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Selahattin Akkuş'tan bir süredir haber alamayan arkadaşları Jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri Akkuş'un evine giderek, kapıyı açıp içeri girdi. Ekipler eve girdiğinde Akkuş'un merdivenin yanında yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akkuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Akkuş'un Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nde Öğretim görevlisi olduğu öğrenildi. Akkuş'un kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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