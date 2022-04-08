Datça'da öğretmene darp iddiası

Muğla'nın Datça ilçesindeki Yılmazlar Ortaokulunda öğrenci yakını tarafından bir öğretmenin darp edildiği, okul müdürü ve müdür yardımcısının da küfür ve hakarete maruz kaldığı iddiası sonrası eğitimciler sendikası olaya tepki gösterdi.

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Örder Uçak, okulda disiplin kuruluna giden bir öğrencinin yakınının okul bastığını, koridorda öğrencilerin, velilerin, çalışanların gözü önünde okul müdürü Tülay Demirci Boğatemür ve Müdür Yardımcısı Sedat Boğatemür'e ağıza alınmayacak küfür, hakaret, tehdit ve bir öğretmene darp ettiğini belirterek olayı kınadıklarını açıkladı.

Uçak yaptığı açıklamada, “Öğretmenlerimizi hedef alan saldırılar günbegün artıyor. Kaygı verici boyutlara varan bu saldırılar üzüntümüzü katmerleştiriyor, geleceğe yönelik endişelerimizi arttırıyor.

Öğretmene saldırı, eğitimimize saldırıdır, geleceğimize saldırıdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yetiştirilmesine, topluma faydalı bir birey haline gelmesine katkıda bulunmak istiyor isek; saldırganlara karşı, toplum olarak, ülke olarak önlem almak zorundayız. Öğretmen şiddet haberlerine konu olmamalıdır. Öğretmene yapılan şiddete ilişkin caydırıcı nitelikte yasal bir düzenleme acilen yapılmalıdır. Disiplin yönetmeliklerindeki yetersizlikler giderilerek öğretmene verilen değer hususunda veli bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Okullardaki güvenlik önlemleri artırılmalı, bu tür saldırılara karışanların kamu hizmetlerinden faydalanmalarına yönelik kısıtlamalara gidilmelidir. Konunun yasal takipçisi olacağımızı buradan belirtiyoruz” dedi.