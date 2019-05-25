Datça'da “Okul Dışarıda Günü” etkinliği

Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi'nde ilk kez gerçekleştirilen “Okul Dışarıda Günü” etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Dünya çapında bugüne kadar 110 ülkeden 6 milyon çocuğa ulaşan Okul Dışarı Günü'ne dünyadan 1,7 milyon, Türkiye'den ise 650 bine yakın çocuk katılıyor. Geçtiğimiz yıl dünyanın farklı ülkelerinde Mayıs ve Ekim aylarında düzenlenen Okul Dışarıda Günü'ne ise toplam 3,5 milyon, Türkiye'den 500 bine yakın çocuk katılmış; Türkiye Endonezya ve İngiltere-İrlanda ile birlikte en çok katılımın olduğu 3 ülkeden biri olmuştu.

Açık havada zaman geçirmenin çocukları çevreye daha duyarlı ve bilinçli bireyler olmasına, toplum ve dünya adına tutumlu olmayı öğrenmesine ve bağımlılıklardan uzaklaşmalarına katkı sağlayacağına inanılıyor.

Bu nedenle Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi öğretmenleri, öğrencileri ve tüm personeli bu yıl düzenlenen etkinliğe büyük bir coşkuyla katıldı. İlk olarak tüm okul, okul bahçesinde teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek için kitap okuma etkinliği düzenlediler. Daha sonrasında ise çeşitli atölyeler düzenlendi ve spor etkinlikleri ile Okul Dışarıda Günü son buldu.