Datça'da oltaya Caretta Caretta takıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde balıkçıların oltasına Caretta Caretta deniz kaplumbağası takılırken, oltadan kurtarılan kaplumbağa tekrar doğal ortamına salındı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Datça Limanı'nda Caretta Caretta deniz kaplumbağası balık oltasına takıldı. Oltaya takılan Caretta Caretta'yı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sahil güvenlik ekipleri ve vatandaşlar Caretta Caretta'yı oltadan kurtarmak için çalışma başlattı. Oltadan kurtarılan deniz canlısı doğal ortamına bırakılırken kısa süre içerisinden denizde uzaklaşarak gözden kayboldu. Caretta Caretta'nın gece saatlerinde yiyecek bulmak için limana geldiği düşünülürken, ekipler çevredeki vatandaşları daha duyarlı olmaları konusunda uyardı.