Datça'da orman yangınından mağdur olan 150 arıcıya, 34 bin 296 ton arı yemi dağıtıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangınından etkilenen bal üreticilerine, Tarım ve Orman Bakanlığınca gönderilen arı yemi hibe edildi.

"Hayvancılığı Geliştirme Projesi" kapsamında yapılan arı yemi dağıtımının son etabının gerçekleştiği ilçede törenle 150 arıcıya, 34 bin 296 ton arı yemi dağıtıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Şatır, Ağustos ayında çıkan orman yangınlarından bölgede en çok arıcıları etkilediğini söyledi.

Arıcılık sektörünün bu yıl yangınlar nedeniyle büyük verim kaybı yaşadığını aktaran Şatır, "Zararın giderilmesi, arıların kış öncesi bakımlarının yapılarak bahara daha sağlıklı çıkmasının sağlanması ve yangından etkilenen bölgelerimizdeki arıcılarımızın kayıplarının telafisi amacıyla hazırlanan Hayvancılığı Geliştirme Projesi kapsamında arı yemi dağıtımımız gerçekleştirildi" dedi.

Törene Datça Kaymakamı Mesut Çoban, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Şatır, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, İlçe Jandarma Komutanı Necmettin Erdoğan ve arıcılar katıldı.