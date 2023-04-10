Datça'da orman yangınlarına farkındalık için yürüdüler

Muğla'nın Datça ilçesinde Orman Yangınları Farkındalığı Sanat Atölyeleri, Datça Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (DADADOSK) liderliğinde “Doğa Yürüyüşü” etkinliği gerçekleştirildi.

Çeşitli kurum ve kuruluşların katıldığı yürüyüş liderliğini DADADOSK Kulüp Başkanı Gülhan Keleş'in yaptığı yürüyüşe Betçe'den ve Datça'dan toplam 26 çocuk katılım sağladı. Piknik alanında DADADOSK üyeleriyle buluşup ısınma hareketleri yaparak etkinliğe başlayan çocuklar, Keleş tarafından doğada meydana gelebilecek her türlü acil durum hakkında kısa bilgiler aldı.

Karia Yolu'nun bir kısmını takip eden yürüyüşçüler “kırmızı beyaz işaretler”in uluslararası rota işaretleri olduğunu ve dolaysıyla Karia Yolu'nun da aynı biçimde işaretlendiğini, bu simgeleri takip ederek Karia Yolu'nu yürüyebileceklerini öğrendi.

Hızırşah Kanyonu boyunca doğal yapıyı inceme fırsatı bulan katılımcı çocuklar, kaplumbağa, kertenkele, yusufçuk, çeşitli kuşlar ve böcekleri incelediler, onlara herhangi bir zarar vermediğimiz sürece onların da bize zarar vermeyeceğini deneyimledi. Kanyon'da bulunan antik su sarnıçlarını da yakından inceleme fırsatı bulan çocuklar, sarnıçların doğadaki pek çok canlı için önemini yine Keleş'ten aldıkları bilgilerle edindiler. Yürüyüş esnasında kanyonda bulunan “Uzak Zürafa” ve “Can Baba” sektörlerinde kaya tırmanışı yapan spor tırmanışçıları da gözlemleme fırsatı bulan çocuklar, spor tırmanış hakkında da bilgi sahibi oldu.

Dönüş rotasında çocuklarla birlikte doğadan hiçbir canlıya zarar vermeden materyaller toplandı. Çocuklar topladıkları materyallerle piknik alanında Hatice Düzağaç eşliğinde “yeryüzü sanatı” (land art) tekniğini kullanarak temsili Kızıl Kirazkuşu'nu resmetti. Bu etkinliğin ardından serbest bir şekilde piknik alanında top oynayan çocuklar, etkinlik öncesinde kendilerine dağıtılan Kızıl Kirazkuşu bandalarıyla fotoğraf çekildi.