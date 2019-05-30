Datça'da orman yangınlarıyla mücadele planı masaya yatırıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, İlçe Kaymakamı Mesut Çoban başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla İlçe Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Yapılan toplantıda kurumların yangın koordinasyonu, sorumluluk ve destekleri hakkında istişareler yapılarak, özellikle halkın bilinçlendirilmesi konusunda kurumların gerekli çalışmaları yapması kararlaştırıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça'nın 1. derece orman yangınlarına hassas bölge olduğunu, bu nedenle her zaman teyakkuz ve tedbirli olunmasını, ormanların tüm insanların ortak mirası olduğunu ve olası yangınlara tüm kurum ve kuruluşların birlikte mücadelesinin önemli olduğunu söyledi.

Datça Orman İşletme Şefi Saner Demirtaş, yaptığı sunumda; 2018 yılında Datça'da 3 adet orman, 7 adet ziraat yangını olduğunu, yangınların genel olarak çıkma nedeninin insan kaynaklı olduğunu, bu nedenle bilinçlendirme faaliyetlerin önemli olduğunu söyledi.

Toplantıda alınan bazı kararlar şu şekilde sıralandı: “Yangına hassas ormanlık alanların içinde veya kenarında bulunan mahallelerde ilk ve orta öğretim okullarında, Orman İşletme Şefliğince eğitimler düzenlenerek, yangına karşı hassasiyet ve orman sevgisi genç nesillere aşılanacaktır. Orman Yangınlarına hassas mahallelerde Cuma namazı vaazlarında, orman yangınları konusunda uyarıcı nitelikte bilgiler verilmesi İlçe Müftülüğünce sağlanacaktır. Orman yangınların bir kısmı, sönmemiş sigara ve izmaritlerden çıkmaktadır. Araçlardan sönmemiş sigara atılmaması konusunda eğitim faaliyetlerine devam edilecek, bu şekilde hareket edenlerin, 112 no.lu telefona ihbar edilmesi yönünde vatandaşlarımızın katılımı sağlanacaktır. Orman içi ve orman kenarındaki tarlalarda, anız, bağ, bahçe ve zeytinliklerde ot, çalı vs. yakmak yangın mevsimi içinde tamamen yasaktır.

6831 Sayılı Orman Kanunun 76/d maddesi gereğince orman alanına 4 km ve daha yakın mesafelerde anız ve benzeri ateş yakılması yasak olduğundan, vatandaşlar bilgilendirilecektir. Yangına hassas ormanlık alanların içinde veya kenarında bulunan, turistik otel, motel, tatil köyleri, toplu konut kooperatifleri veya kamuya ait kamp yerleri ile eğitim merkezlerinde tesisin etrafındaki ormanda 30 metre genişliğinde ölü ve diri örtü temizliği yapılacak orman yangınına yönelik gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Orman Yangınına hassas yerlerde, orman kenarı yerleşim yerlerinde ve turizm tesislerinde, paraşütlü havai fişek, dilek feneri vb. kullanılmaması için mahalli idarelerce gerekli uyarılar yapılarak, tedbirler alınacaktır. Yanan saha, büyüklüğüne göre, en kısa zamanda temizlenerek korunması sağlanarak gençleştirmeye alınacaktır”