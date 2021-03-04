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Datça'da oturma banklarına zarar verildi

Muğla’nın Datça ilçesinde park içerisindeki oturma bankları kimliği belirsiz kişiler tarafından kırılarak zarar verildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde park içerisindeki oturma bankları kimliği belirsiz kişiler tarafından kırılarak zarar verildi.


Edinilen bilgiye göre, Ilıca mevkiinde bulunan Atatürk Kent Parkı'nda vatandaşların dinlenmesi için yapılan oturma bankları kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırıldı. Parkta temizlik yapan belediye görevlilerinin durumu fark etmesi ile yetkililere haber verildi.


Olay yerine gelen Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemede bulunurken, banklara zarar veren kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

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