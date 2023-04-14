Datça'da polis haftası çocuklarla beraber kutlandı

Muğla'nın Datça ilçesinde Polis Haftası içerisinde minik öğrencilerle birlikte etkinlikler düzenlendi.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde Yılmazlar Anaokulu ve Minikler Dünyası Gündüz Bakımevi ziyaret edildi. Ziyarette polis çocuk ilişkilerini geliştirecek şekilde çocuklarla birçok görsel etkinlik ve aktiviteler yapıldı. Etkinliklerin önümüzdeki günlerde belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.