Datça'da sağanak yağmur, denizin rengini değiştirdi

Muğla'nın Datça ilçesinde sağanak sonrası yağmur sularının getirdiği atıklarla birlikte denizin rengi değişti.

Datça'da gün boyu aralıklarla sağanak yağış etkili oldu. Dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur bugün şiddetini arttırdı. Yağmur sonrası ise Datça limanı mevkiinde yağmur sularının getirdiği atıklarla beraber deniz renk değiştirdi. Datça'da yat turizmiyle uğraşan Mehmet Karaoğlu deniz kirliliğine dikkat çekerek bu durumun kendilerine zarar verdiğini belirtti ve yetkililerin acilen önlem alması gerektiğini dile getirdi.