İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Datça'da sahte içki ele geçirildi

Muğla’nın Datça ilçesinde bir şahsa ait evde yapılan aramada sahte içki ele geçirildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde bir şahsa ait evde yapılan aramada sahte içki ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Datça'da bir araçta sahte alkol satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından araçta ve aracın sahibine ait evde arama yapıldı. Yapılan aramada çeşitli miktarlarda pet şişelere doldurulmuş sahte alkol ele geçirildi. Şüpheli M.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.