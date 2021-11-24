Datça'da şehit öğretmen mezarı başında anıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla şehit öğretmen Ersoy Yorulmaz mezarı başında anıldı.

MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel ve yönetim kurulu üyeleri şehit öğretmen Ersoy Yorulmaz'ın mezarını ziyaret etti. Dua edip, Yorulmaz'a Allah'tan rahmet hayatta olan yakınlarına da bir kez daha başsağlığı dileyen MHP İlçe Başkanı Gökhan Akyel, "24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri'nin başöğretmenliğini kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e 'Millet Mektepleri Başöğretmenliği' unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmiştir. Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun 'başöğretmen' oluşunun yıl dönümlerinin ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Evlatlarımıza vatan ve millet sevgisini aşılayan, akıl ve ahlak gelişimlerini sağlayan, kültür hazinesi, tarih çeşmesi, bilgi aydınlığı olan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Görevi başında şehit düşen öğretmenlerimize de Allah'tan rahmet yakınlarına da başsağlığı diliyorum" dedi.