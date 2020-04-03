İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Datça'da sosyal yardımlar evlere götürülüyor

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Datça ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine ödenen sosyal yardımlar polis ve PTT görevlileri tarafından evlere götürülüyor.

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Datça ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine ödenen sosyal yardımlar polis ve PTT görevlileri tarafından evlere götürülüyor.


Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında PTT görevlileriyle birlikte yapılan sosyal yardım dağıtma faaliyetinde, ihtiyaç sahiplerine ödenen yardımlar adrese kadar gidilerek hak sahiplerine teslim ediliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.