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Datça'da tarihi eser operasyonu

Muğla’nın Datça ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda Helenistik döneme ait olduğu düşünülen çömlek ve yağ kandili ele geçirildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda Helenistik döneme ait olduğu düşünülen çömlek ve yağ kandili ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Datça Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenledikleri operasyonda E.G'yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada Helenistik döneme ait olduğu belirlenen çömlek ve yağ kandili ele geçirildi. Eserler müzeye teslim edilirken, zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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