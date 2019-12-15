Datça'da trafik kazası: 2 ölü

Datça'da gece saatlerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Datça Kazım Yılmaz Caddesi üzerindeki akaryakıt istasyonu önünde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan zemindeki direksiyon hakimiyetini kaybeden 49 R 4872 plakalı araç sürücüsü yoldan çıktı. Kazayı gören vatandaşların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar sonrası olay yerine 112 ambulansı, Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ve trafik ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan iki kişiyi sıkıştıkları yerden çıkardı. Kazada araç içindeki Mehmet Can Çepikurt olay yerinde yaşamını yitirirken, kazadan ağır yaralı olarak kurtarılan Alican Berk Şit isimli vatandaş ise ambulans ile hastaneye sevk edilirken yaşamını yitirdi.