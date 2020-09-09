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Datça'da trafik kazası: 2 ölü

Muğla’nın Datça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, eski Datça Yolu üzerinde bulunan akıllı kavşakta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 196 promil alkollü olduğu iddia edilen Zekeriya İ. yönetimindeki 06 BKH 692 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce kavşak içerisinde yer alan aydınlatma direğine, sonra karşı şeride geçerek yolda ilerleyen plakasız motosiklete çarptı. Motosiklet üzerinde yer alan Uğur Özefe (29) ve Fırat Sarıoğlu (27)çarpmanın etkisi ile yola savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özefe ve Sarıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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