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Datça'da turizm sezonu öncesi hazırlıklar devam ediyor

Muğla’nın Datça ilçesinin sahil bölgesinde turizm sezonu hazırlıklar devam ediyor.

Muğla'nın Datça ilçesinin sahil bölgesinde turizm sezonu hazırlıklar devam ediyor.


Korona virüsü salgınında normalleşme sürecinin başlangıcı olan 1 Haziran Pazartesi günü turizm sezonunun da başlayacak olması nedeniyle Datça'nın, sahil bölgelerinde hazırlıklar devam ediyor. Datça'nın sahil bölgesinde yer alan işletmeler sezon öncesi sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak düzenlemeler yapıyor. Sahil kesimindeki işletmeler, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kurallar gereği sosyal mesafe gözeterek vatandaşların denizden ve restoranlardan yeterli miktarda yararlanacakları şekilde tedbirleri hayat geçiriyor. İşletmelerdeki masalar ve şezlonglar dezenfeksiyon işleminin ardından sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yerleştiriliyor.


İşletme sahipleri yarın başlayacak olan turizm sezonuna sorunsuz bir şekilde girmek istediklerini belirterek, çalışmalarını bu yönde yaptıklarını ifade ederken, bazı işletme sahiplerinin şezlongları denizde yıkayarak temizlediği görüldü.

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