Datça'da turizmciler sezon başlamadan sorunlarının çözümünü istedi

Datça'da turizm faaliyetinde bulunan otel pansiyon ve restoran sahipleri yaşadıkları sorunların çözümü için Palamut bükünde tüm tarafların katıldığı toplantıda çeşitli konudaki sorunlarının çözümünü yetkililerle bir araya gelerek çözüm yollarını tartıştılar.

Toplantıya başkanlık eden Datça kaymakamı Mesut Çoban turizm işletmecilerinden hangi konularda sorun yaşadıklarıyla ilgili olarak yetkili kişilerden bilgi aldı.

Toplantıya Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden çevre mühendisleri Murat Şentürk ve Erman Tolga Bayrak Akom ve Yangın Önleme Şube Müdürü Mahmut Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Necmettin Erdoğan ile çok sayıda daire müdürü ve turizm işletmecileri katıldı.

Turizm işletmecilerin en çok şikayet ettikleri konu olarak restoranların önünde bulunan gölgelik olarak kullanılan çardaklar deniz kenarına konulan şezlonglar vatandaşların kullanabilecekleri tuvalet sorunu işletmelerde bulunan yangına dayanıklı kapı pencere ve boyalar hakkındaki sorunlar yol levhaları gibi çeşitli konulardaki sorunlar ilgili yetkiliye sunularak çözüm yolları hakkında düşüncelerini aldılar.