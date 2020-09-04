İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Datça'da uyuşturucu operasyonu

Muğla’nın Datça ilçesinde polisin yaptığı operasyonda uyuşturucu kullanmak ve bulundurmaktan kaydı bulunan şahıs yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde polisin yaptığı operasyonda uyuşturucu kullanmak ve bulundurmaktan kaydı bulunan şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçu ile alakalı yakalaması bulunan O.G (27) isimli şahsı düzenlenen operasyon ile yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.