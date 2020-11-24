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Datça'da uyuşturucu operasyonu

Muğla’nın Datça ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Datça ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri Muğla dışından Datça'ya uyuşturucu madde getirip sattığı tespit edilen E.A. (31) Datça otogarında yakalandı. Şahsın üzerinden yaklaşık 10 gram esrar, yaklaşık 5 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.


Şahıstan uyuşturucu aldığı tespit edilen U.B. (21), A.D. (27), M.T (23), E.E. (27) isimli şahıslar yakalanmış olup beyanlarında uyuşturucu kullandıklarını ve bu uyuşturucuyu E.A. dan temin ettiklerini itiraf ettiler. Şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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