İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Datça'da uyuşturucu operasyonu

Muğla’nın Datça ilçesinde polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda üç kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Datça ilçesinde polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda üç kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışma ile F.K. (37), O.G.(28) ve O.K.(21) isimli şahıslar esrar kullanmak sebebiyle, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan arama ile esrar maddelerine el konuldu. Gözaltına alınan üç şüpheli adliyeye sevk edildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.