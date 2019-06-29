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Datça'da yangın

Muğla’nın Datça ilçesinde akşam saatlerinde çıkan makilik alan yangınını söndürmek için ekipler seferber oldu.

Muğla'nın Datça ilçesinde akşam saatlerinde çıkan makilik alan yangınını söndürmek için ekipler seferber oldu. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.


Datça Palamutbükü Mahallesi su depolarına yakın alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale etmek için orman yangını söndürme ekipleri seferber oldu. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına havdan ve karadan müdahale edildi. Kısmen kontrol altına alındığı belirtilen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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