Datça'da yangın sezonu öncesi eğitimler devam ediyor

Muğla'nın Datça ilçesinde yangın sezonu öncesi ekipler iş başı eğitimi ve tatbikatlarına devam ediyor.

Muğla Orman İşletme Müdürlüğü, Marmaris ve Datça Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekiplerle birlikte yangın sezonu öncesi işbaşı eğitimi ve orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi. Mahalle Afet Gönülleri Derneği Acil Müdahale ekibi de, eğitim ve tatbikata katılım sağladı. Düzenlenen eğitimlerle personelin olması muhtemel yangınlara karşı hazırlıklı olması planlanıyor.