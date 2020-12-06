Datça'da yavru Yunus sürprizi

Yavru bir Yunus balığı Kumluk plajında görünmesi üzerine vatandaşlar sahile akın etti.

Uzun süre plaj içinde dolaşan Yavru Yunus balığını gören vatandaşlar ellerinde cep telefonu ile uzun süre Yunus balığını görüntüledi. Kıyıya çok yakın alanda yüzen Yunus balığı teknede bulunan vatandaşlar tarafından kendisine dokunulmasını izin verdi.

Uzun süre plajda dolaşan yavru Yunus balığı daha sonra uzlaşarak gözlerden kayboldu.