Datça'da yöresel ürünler festivali ilgi görüyor

Muğla'nın Datça ilçesinde dün kapılarını açan yöresel ürünler festivali katılımcılar tarafından ilgi görüyor. 09 Ocak tarihine kadar sürecek olan fuarda yöresel ürünlerin satışı yapılıyor.

Türkiye'nin Karadeniz, Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu illerinden bir çok işletme festivale katılarak kendi bölgelerinin meşhur ürünlerini Datça'da ziyaretçilerle buluşturdu.

Fuarda geniş bir ürün yelpazesinin olduğunu ifade eden organizasyon sahibi Mehmet Deniz "Açmış olduğumuz yöresel ürünler fuarına Türkiye genelinde özellikle gıda sektörünün en iyi firmaları katıldı. Patent almış firmalar burada. Kültürleri ve coğrafyaları birleştirmek için geldik. Pazar akşamına kadar açık kalacak fuarda kalite ve fahiş fiyat uygulamasına hassasiyet göstereceğiz. Pandemi kurallarına uygun olarak, gerçekleştirdiğimiz Fuarımızda misafirlerimize maske dağıtımı yapıyoruz ‘'dedi.