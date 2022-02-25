İhlas Haber Ajansı

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Datça'da Yunanistan tarafından geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında can salı ve lastik bot içinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında can salı ve lastik bot içinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı.


Datça ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı ile Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 38 düzensiz göçmen tespit edildi.


Düzensiz göçmenlerin kurtarılması için görevlendirilen iki ayrı Sahil Güvenlik botu toplam 38 düzensiz göçmeni kurtardı.

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