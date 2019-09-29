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Datça'da zirai alanda üç farklı noktada yangın çıktı

Muğla’nın Datça ilçesinde akşam saatlerinde zirai alanda üç farklı alanda yangın çıktı.

Muğla'nın Datça ilçesinde akşam saatlerinde zirai alanda üç farklı alanda yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre Datça Karaköy Mahallesi Meşelik mevkisinde üç farklı noktadaki zirai alanda yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler yangın mahalline sevk edildi. Bir yangın söndürme helikopterinin de havadan müdahale ettiği yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.


Ekipler yangının yüzer metre aralıklarla üç farklı noktada aynı anda çıkmasından dolayı sabotaj ihtimali üzerinde dururken yangında 10 dönüm zirai alan zarar gördü.

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