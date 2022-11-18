Datça'da7 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından lastik bot içinde Türk karasularına geri itilen 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.