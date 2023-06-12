Datça'daki defile büyük ilgi gördü

Muğla'nın Datça ilçesinde Fashion Week Türkiye Moda Haftası çerçevesinde birbirinden şık tasarımların sergilendiği defileye ilgi büyük oldu.

Geçtiğimiz günlerde Datça'da düzenlenen Fashion Week Türkiye Moda Haftası birçok tasarımcıların katılımıyla gerçekleşen gecede ünlü modacı İlayda Emir'in tasarımları ilgiyle izlendi.

Erkeksi kıyafetleri stil açısından çok şık bulan Emir, "Çok feminen olduğumuz bir gündeysek, içimizden bir ceket giymek gelmiyorsa bazı kıyafetlerin dolabınızda mutlaka bulunması gerekir. Saatlerce kombin yapmayı düşünmek istemiyorsanız bu kurtarıcı kıyafetleri her yerde kullanabilirsiniz" dedi.

Defilede erkek takım elbiselerini kadın mankenlerin taşıdığı modern tasarımlarında kullandığı renk armonisi ve kendine özgü çizgileriyle klasik tasarımlarıyla dikkat çeken İlayda Emir, ‘Takım Oyunları' koleksiyonuyla misafirlerinin gözlerini kamaştıran gece ve günlük kullanıma uygun tasarımlarıyla modaseverleri etkiledi.