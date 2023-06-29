Datça'daki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

Datça'nın Kargı mevkiinde akşam saatlerinde çıkan orman yangının söndürülmesi için ekipler yoğun çaba sarf ederken, yangın ile ilgili Orman Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Rüzgarın da şiddetiyle etkisini arttıran ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 uçak, 10 helikopter, 50 arazöz ve 250 personel ile müdahale edildi. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba sarf ederken, yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

Konu ile ilgili Orman Genel Müdürlüğü'nden sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda “Kontrol altında. Muğla ili Datça ilçesinde, makilik alanda meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Elinize, yüreğinize sağlık ormanın kahramanları” ifadeleri yer aldı.